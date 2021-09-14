Компанія Apple провела щорічну презентацію новинок, представивши нові iPhone

Як пише Politeka.net, 14 вересня гендиректор компанії Apple Тім Кук презентував лінійку iPhone 13, новий iPad, а також Apple Watch 7.

Найбільше шанувальники техніки Apple чекали презентації нових смартфонів, які надійдуть у продаж з 24 вересня. У компанії представили iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone Pro Max, а також бюджетний смартфон iPhone 13 mini.

Відзначається, що стандартний iPhone 13 буде коштувати від 800 доларів, а версію mini можна буде придбати за 700 доларів. Флагманські моделі будуть коштувати дорожче - 1000-1100 доларів. Вони представлені в чотирьох кольорах. Попереднє замовлення на телефони буде відкрито 17 вересня.

У всіх смартфонів буде збільшено "життя" батареї, а у серії Pro буде присутня макрозйомка і нічний режим для фото.

Новий годинник коштуватиме близько 329 доларів. Вони надійдуть у продаж ближче до зими. Сьомі Apple Watch стали трохи більше попередньої версії, у них також збільшили ємність батареї.

Нові iPad з оперативною системою iPadOS і поліпшеною фронтальною камерою також порадували глядачів.

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