Українці почали отримувати в середньому майже на 20% більше, ніж минулого року - названа трійка регіонів - лідерів за розміром заробітної плати.

У листопаді середня зарплата в Україні склала 14 282 грн. і, виявляється, зросла з початку року на 19,2% (було 11 987 грн.). Такі дані наводить Держстат.

Рівень середньої зарплати по країні перевищує розмір "мінімалки" (до 1 грудня – 6000 грн) в 2,4 рази.

У той же час за місяць зростання склало всього 1,7%, тоді як у жовтні було зафіксовано зниження середньої зарплати на 1,4% (було 14 045 грн).

Згідно з даними по регіонах, традиційно, найбільші оклади в Києві - 21 144 грн. На другому місці опинилася Донецька область - 14 809 грн. і на третій позиції Київська - 14 754 грн.



При цьому найбільше зростання середньої заробітної плати спостерігалося в Сумській (на 22,1%), Київській (на 21,2%) і Вінницькій (на 21,1%) областях.

Скромніше за всіх заробляють на Херсонщині - 11 314 грн. і в Чернівецькій області - 11 340 грн.

Найбільше отримують працівники сфер "Інформація та телекомунікації" – 27 141 грн, "Фінансова та страхова діяльність" – 23 419 грн., "Держуправління і оборона" - 19 100 грн. Водночас найменше платять у сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 8 824 грн.

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