Свіжими даними поділилися в Держстаті. Так, споживчі ціни в Україні в грудні 2021 року порівняно з листопадом зросли на 0,6%. Базова інфляція за рік в цілому склала 7,9%.
Стало відомо, як змінилися ціни в Україні.
Зокрема, продукти харчування за грудень 2021 року порівняно з аналогічним місяцем 2020 року подорожчали на 13,3%. Найбільше зросла в ціні соняшникова олія – на 38,8% і цукор - на 28,3%. У той же час, фрукти подешевшали на 10,2%.
Порівняно з листопадом 2021, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше подорожчали яйця та овочі: на 10% і 9,1% відповідно.
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На 3-1,3% зросли ціни на сало, молоко та молочні продукти, продукти переробки зернових, рис, хліб, яловичину, макаронні вироби, масло. У той же час, на 3,9−0,6% подешевшали фрукти, цукор, соняшникова олія, м'ясо птиці.
На 1% подорожчали сигарети, а ось алкоголь подешевшав на 0,6%.
Одяг та взуття подешевшали на 3,6%, а саме одяг — на 4%, взуття — на 3,3%.
Ціни на транспорт знизилися на 0,2% в першу чергу за рахунок здешевлення палива і мастил на 3%. У той же час, на 1,4% і 1,1% подорожчав проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті.
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