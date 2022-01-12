З'явилися подробиці трагічної смерті російського телеведучого Михайла Зеленського на відпочинку в одній з екзотичних країн.

Як пише Телеграм-канал Shot, про смерть 46-річного журналіста повідомив увечері у вівторок, 11 січня, заступник керівника каналу «Росія Культура» Олександр Юхимович.

"Вічна пам'ять... на 47 - му році життя помер наш телеведучий Михайло Зеленський", - написав він.

Як стало відомо, Михайло Зеленський відпочивав з дружиною в Домінікані. У якийсь момент він відчув нездужання. Журналіста доставили в місцеву лікарню, де лікарі намагалися йому допомогти до останнього. Однак, стан Михайла був важким, а зусилля лікарів виявилися безсилими: незабаром він помер у лікарні.

За попередніми даними, журналіст помер в результаті інсульту. Зараз встановлюється більш точна причина.

У Росії Михайло Зеленський запам'ятався як ведучий відомих телепрограм. Так, з 2001 по 2011 рік його можна було побачити в студії програми "Вєсті-Москва" на телеканалі "Росія". Після цього він два роки вів ток-шоу "Прямий ефір". В останні роки він перейшов від політичних новин до культурних, і працював на однойменному телеканалі.

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