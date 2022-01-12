У Львові не стало відомого українського музиканта, який за своє життя пропрацював у кількох колективах - у мережі висловлюють біль від втрати.

12 січня стало відомо про смерть відомого музиканта Ігоря Леська. Про це повідомили в офіційній групі колективу "Піккардійська терція", повідомляє Politeka.net.

Музикант помер на 67 році життя у Львові. Причина трагедії невідома, але деякі ЗМІ повідомляють, що останні роки Ігор Лесько важко хворів.

Зазначимо, Ігор Лесько (псевдонім "Марцифал") народився 15 квітня 1955 року. Був учасником ВІА "Ватра" (у першому складі "Ровесник") та з 1979 по 1988 рік ВІА "Смерічка" Назарія Яремчука, з листопада 1992 року – ударником львівського гурту "Лесик Band", а також багато років він працював у групі "Піккардійська терція", і в Німеччині у відомому цирку "Krone".

"Раніше нас покинув Іван, тепер пішов Ти", - написав лідер групи "Піккардійська терція" Володимир Якимець, згадавши про смерть колишнього ударника Івана Вощини у 2015 році.

У мережі висловили свої співчуття:

"Світла пам'ять легенді української творчості!", "Дуже шкода. Пам'ятаю приємну співпрацю з талановитим музикантом і людиною. Щирі співчуття родині, дітям... Царство Небесне", " дуже і дуже шкода 🥲 надзвичайно добра, щира, весела була людина. Важко повірити, що Марцефал вже не з нами. Світла пам'ять тобі друг Ігор. Щирі співчуття дружині Наталі і синові з сім'єю".

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