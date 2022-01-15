Пішов з життя іноземний оскароносний режисер, фільми якого стали були справжніми подіями для кінематографа - розкрита причина трагедії.

Пішов з життя відомий французький кінорежисер, який зняв менш ніж десять художніх фільмів, але кожен з них ставав справжньою подією для світового кінематографа. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на низку ЗМІ.

Творець відомих фільмів Жан-Жак Бенекс помер у віці 75 років. Причиною смерті діяча кінематографа стала тривала хвороба, з якою він боровся в Парижі. Режисер помер у власному будинку у Франції.

Зазначимо, міжнародне визнання Жан-Жак Бенекс отримав завдяки своїй стрічці "Тридцять сім і два вранці" (1986 р.), саме вона отримала премію Оскар в номінації "Кращий фільм іноземною мовою".

До цього у Франції вийшов фільм "Діва" (1981 р.), яка на Батьківщині отримала чотири премії "Сезар", її з успіхом показували в США, а в СРСР картину розкритикували і "порізали", в результаті пустивши в кінотеатрах в чорно-білому кольорі.

"Діва" поклала початок новому напрямку у французькому кінематографі, яке отримало назву "необароко".

Жан-Жак Бенекс зробив перерву в кар'єрі, коли на зйомках фільму «IP5» (1991 р.) після кількох дублів у крижаній воді помер актор Ів Монтан.

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