У Кабміні прийняли рішення про видачу тисячі гривень за вакцинацію підлітка, а також розширили список послуг і товарів, на які можна витратити кошти.

В Україні триває виплата по тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації, пише Politeka.net. 2 лютого на засіданні уряду було прийнято рішення про видачу "ковидної" тисячі підліткам віком від 14 років. Постанова набуде чинності 7 лютого.

Крім того, був розширений список, на що можна витратити кошти. Так, за тисячу можна придбати послуги в сферах культури, освіти (включаючи, дошкільну, позашкільну, освіти, гуртки, секції, отримання професійної (професійно-технічної), канцтовари; професійної вищої освіти, харчування в навчальних закладах, проживання в гуртожитках навчальних закладів); на заняття спортом і на інвентар, внутрішні ж/д і авіаперевезення, на покупку книг, газет і журналів; на покупку особам старше 60 років ліків, а люди з інвалідністю 1 і 2 груп зможуть витратити гроші не тільки на ліки, а й на комуналку.

Зазначимо, для отримання "тисячі" потрібно мати зелений covid-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Нагадаємо, у Кабміні назвали дату, до якої треба встигнути отримати виплату

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