Про це в своєму пості в Instagram повідомила її мати Ейпріл Сімпкінс, передає Politeka.net. Тіло дівчини виявили 30 січня під вікнами 60-поверхового хмарочоса в Нью-Йорку. За даними поліції, вона зістрибнула вниз з тераси 29-го поверху. Звістка про трагедію стала шоком для рідних Чеслі та її друзів. Про неї згадують виключно, як про світлу і позитивну людину. Однак, виявилося, що модель страждала депресією, яку приховувала.

За словами жінки, її дочка вела подвійне життя і навіть вона не здогадувалася, що її дитина хвора. Мати "Міс США" назвала офіційну причину загибелі Чеслі:

"У це може бути важко повірити, але це правда. Чеслі вела як публічне, так і особисте життя. В особистому житті у неї була високофункціональна депресія, яку вона приховувала від усіх, включаючи мене, свого найближчого друга, аж до самої смерті".

Жінка востаннє звернулася до доньки:

"Ми розмовляли з тобою по FaceTime або листувалися весь день, кожен день. Ти була більше, ніж дочкою - ти була моїм найкращим другом. Розмова з тобою була одним з кращих моментів мого дня. Твоя посмішка і сміх були заразливі. Я люблю тебе, малятко, всім серцем. Я відчайдушно сумую за тобою. Я знаю, що одного разу ми знову будемо разом. А поки спочивай з миром".

Нагадаємо, що знайдено тіло співачки і учасниці популярного шоу, деталі трагедії: "вона так рано пішла"

Як повідомляла Politeka, тіло королеви краси виявили під вікнами будинку, встигла залишити послання: "Спочивай з миром, милий ангел"

Також Politeka писала, що обірвалося життя відомої співачки і актриси з "друзів": "її буде дуже не вистачати»