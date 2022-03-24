Росіяни проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до РФ. Депортованим українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє головне управління розвідки МО України.

Розвідники говорять, що після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ. В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості.

Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років.

Згідно з даними розвідки, підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області.

Туди масово доправляють цивільне населення в якого вилучають документи. З людьми «працюють» співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців.

Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край.

Крім того є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Відзначаються проблеми із забезпеченням харчуванням.

В Міноборони України нагадують: примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема, дітей, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та черговим доказом поводження РФ як держави-терориста.

Додамо, у Маріуполі окупанти почали насильно вивозити на територію РФ мешканців міста. Під незаконну депортацію потрапили 15 тисяч людей.

Згідно з даними Маріупольської міської ради, це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі.

Нагадаємо, окупанти змінюють тактику, у Зеленського розкрили нові задуми ворога.

Також повідомлялось, що за місяць війни українські захисники знищили близько 16 тисяч окупантів і більше ніж сто літаків.

Крім того Politeka.net писала, що розвідники з'ясували, що обіцяють білорусам за війну в Україні.