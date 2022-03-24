Про це, як пише Politeka.net, повідомляє головне управління розвідки МО України.
Розвідники говорять, що після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ. В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості.
Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років.
Згідно з даними розвідки, підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області.
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Туди масово доправляють цивільне населення в якого вилучають документи. З людьми «працюють» співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців.
Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край.
Крім того є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Відзначаються проблеми із забезпеченням харчуванням.
В Міноборони України нагадують: примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема, дітей, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та черговим доказом поводження РФ як держави-терориста.
Додамо, у Маріуполі окупанти почали насильно вивозити на територію РФ мешканців міста. Під незаконну депортацію потрапили 15 тисяч людей.
Згідно з даними Маріупольської міської ради, це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі.
Нагадаємо, окупанти змінюють тактику, у Зеленського розкрили нові задуми ворога.
Також повідомлялось, що за місяць війни українські захисники знищили близько 16 тисяч окупантів і більше ніж сто літаків.
Крім того Politeka.net писала, що розвідники з'ясували, що обіцяють білорусам за війну в Україні.