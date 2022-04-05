Про жах життя в знищуваному росіянами Маріуполі в інтерв'ю виданню Цензор розповів начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.
За словами головного патрульного Маріуполя, глибина цинізму і підлості ворога і масштаби скоєних ним злочинів проти мирного населення призводили до того, що люди в прямому сенсі слова божеволіли.
Люди божеволіли, не витримуючи рівня напруги, нелюдських умов, на які прирекла їх Росія і підлості ворога. Правохоронці щодня отримували від 5 до 10 повідомлень про самогубства доведених до відчаю мирних жителів та вони скидалися з останніх поверхів висоток на землю.
"Російськомовні люди думали, що Росія і ми - один народ. А тут прийшла та ж Росія - і, не озираючись, розхерачила все. Вони стріляли по місту хаотично. Аби-куди. Ракети летіли на житлові будинки. "Точка У" потрапила у двір, де я прожив три роки. А там тільки житлові будинки, немає військової інфраструктури", - зазначив Вершинін.
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Він розповів, як росіяни скидали 500-кілограмові фугасні авіабомби на дороги і перехрестя, як знищували підстанції і вузли зв'язку, як здійснювали страшні злочини проти людяності, зокрема, розбомбивши Драмтеатр з тисячею жінок і дітей всередині або один з пологових будинків міста, де були діти і породіллі.
За його даними, значна частина злочинів проти мирного населення не обійшлася без колаборантів, які стали наводчиками окупантів.
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