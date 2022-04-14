Заступник Міністра оборони України Анна Маляр повідомила, що російська армія накопичує сили для продовження ескалації в Україні.

Тому не варто пов'язувати можливість повернення до Києва до певної дати, навіть якщо це" сакральна " для росіян дата 9 травня. Про це заступник Міністра оборони повідомила в ефірі телемарафону.

За її словами, росія продовжує накопичувати військову силу для наступу на Україну, Київ залишається метою ворога, а загрози зберігаються для всієї країни.

Маляр погодилася, що "у ворога була амбіція пройтися 9 травня по Києву – і, мабуть, з тих планів і чуток зараз йде така інтерпретація, що до 9-го варто почекати".

"Почерк російського КДБ і російської армії полягає в тому, що вони всі намагаються приурочити до якихось історичних дат. А 9 травня - це для них сакральна дата, вони всю героїзацію своєї держави будують на цій даті. День незалежності і 9 травня - це для них дві ключові дати, коли вони намагаються більше капостей нам зробити, тому, можливо, це і не безпідставно", - заявила Маляр.

У зв'язку з цим, Міноборони України не очікують припинення бойових дій з боку росії після 9 травня.

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