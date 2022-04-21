В Николаевской области оккупированы порядка 20 сел. Об этом сообщил военный губернатор Николаевщины Виталий Ким в интервью изданию
«К югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, линия фронта меняется. Приблизительно 20. В некоторых селах, даже если нет российских военных, но они оккупированы», – сказал Ким.
Он проинформировал, поставки идут с территории Херсонской области. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых Николаев с ними договаривается.
Мы также писали, кремлевская пропаганда запустила фейк о предстоящем «расстрел гражданских жителей в Одесской области сотрудниками СБУ, переодетыми в российскую форму»
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
"Ситуация в нашу пользу": Арестович детально объяснил, как освободить Херсон
"Передайте родным и близким": жителей Киевщины срочно предупредили о мощном взрыве
Прелюдия к более масштабным атакам: в Пентагоне раскрыли план рф на фронте
Решающая битва за Украину уже началась: в Минобороны раскрыли подробности и цели рф
Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Фейсбуке.
Так, пропагандист Стариков заявил: «Это «классика бандеровского жанра». Кто знает, что были многочисленные случаи, когда они переодевались в красноармейскую форму и совершали страшные злодеяния. В том числе начало «волынской резни».
Напомним, генерал из Одессы дал команду бомбить Украину: что известно о военном преступнике.
Как сообщалось, иностранный "фотограф" снимал военные позиции в Одесской области: что известно.
Отметим, что одесское побережье укрепляет противодесантную оборону: спикер ОГА рассказал подробности.