К югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области.

В Николаевской области оккупированы порядка 20 сел. Об этом сообщил военный губернатор Николаевщины Виталий Ким в интервью изданию «Новое время» .

«К югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, линия фронта меняется. Приблизительно 20. В некоторых селах, даже если нет российских военных, но они оккупированы», – сказал Ким.

Он проинформировал, поставки идут с территории Херсонской области. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых Николаев с ними договаривается.

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