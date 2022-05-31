Сьогодні вночі росіяни обстріляли житлові будинки в Слов'янську Донецької області. Як результат - щонайменше троє загиблих мирних жителів і шестеро поранених.
Одна з мешканок міста, чия квартира була розбита російською ракетою, емоційно звернулася до рашистів. Відео було опубліковано на Youtube-каналі UA TV.
Плачучи, жінка звернулася до росіян і заявила, що не розуміє, чому росіяни творять таке з її містом.
"Навіщо ви нас руйнуєте? Ми самі розберемося! Навіщо ви вбиваєте наших дітей? Не лізьте до нас, я вас дуже прошу! Відійдіть від нас, якщо ви люди. Якщо у вас є матері, брати. У мене брат росіянин, я українка. Навіщо ви це творите? Чого ви пристали до нас?"- заявила в сльозах жінка.
Вона попросила не чіпати мирних людей і пообіцяла помститися за те, що творять окупанти на її рідній землі. Вона також зізналася, що раніше вважала жителів сусідньої країни братами, проте зараз окупанти ведуть безладні обстріли Слов'янська, не рахуючись з мирним населенням.
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"Чого ви до нашого Слов'янська пристали, не чіпайте нас! Я вас повбиваю, сволота, тварі безсовісні! Я вважала вас братами, навіщо ви з нами так? Навіщо ви прийшли, ми розберемося самі! Ми вас не чіпали, навіщо ви нас чіпаєте? А якщо ні, я прийду вас вбивати сама!",- пообіцяла емоційно жінка.
Нагадаємо, що росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька, кількість жертв серед жителів зростає.
Як повідомляла Politeka,де зараз йдуть важкі бої і яка ситуація в Сєвєродонецьку.
Також Politeka писала, що ворог намагається оточити сили ЗСУ і знімає зі зберігання техніку.