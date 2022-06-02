Про це, як пише Politeka.net, розповів голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай.

"Марківщина під контролем орків, але дихає Україною і живе з вірою в свою країну, а не вигадані «три букви». У День захисту дітей найменші жителі області малювали те, що... Діти не брешуть... дорослі Російські виродки, з інтелектом тварини, кинулися видирати з асфальту намальовані прапори", - розповів Гайдай на своїй сторінці в Facebook.

Глава Луганщини додав, що "довбням" не зрозуміти, що Україна не в асфальті, а в сердах.

Додамо, вранці 2 червня Гайдай повідомив, що російські окупанти повірили ще 52 будинки.

"Тобто ще більше 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок – набагато більше, залишилися без даху над головою. 50-60 будинків область втрачає щодня. У селах і селищах, які штурмують росіяни, житло вигорає вулицями", - повідомив глава Луганщини.

Нагадавши, Михайло Подоляк відповів на заяви політиків, які вважають, що Україні ніхто нічого не винен.

Також повідомлялося, що наступ ЗСУ на Херсонщині створив окупантам проблеми.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти перетворили школи Луганщини на руїни.