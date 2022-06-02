Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай.

«Марковщина под контролем орков, но дышит Украиной и живет с верой в свою страну, а не выдуманные «три буквы». В День защиты детей самые маленькие жители области рисовали то, что... Дети не лгут… Взрослые русские ублюдки, с интеллектом животного, бросились выдирать из асфальта нарисованные флаги», - рассказал Гайдай на своей странице в Facebook.

Глава Луганщины добавил, что идиотам не понять, что Украина не в асфальте, а в сердах.

Добавим, утром 2 июня Гайдай сообщил, что российские оккупанты повердили еще 52 дома.

«То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крова. 50-60 домов область теряет каждый день. В селах и селениях, которые штурмуют россияне, жилье выгорает улицами», - сообщил глава Луганщины.

Напомним, Михаил Подоляк ответил на заявления политиков, которые считают, что Украине никто ничего не должен.

Также сообщалось, что наступление ВСУ на Херсонщине создало оккупантам проблемы.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты превратили школы Луганщины в руины.