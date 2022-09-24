Пенсійний фонд України, починаючи з 1 жовтня 2022 року, забезпечуватиме виплату житлових субсидій та пільг.

Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України.

На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 № 1041 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України”.

Згідно з положеннями нормативного акта, функції з призначення субсидій та пільг перейдуть до органів Пенсійного Фонду з 1 грудня 2022 року.

"З урахуванням зазначеного постанова передбачає внесення ряду змін до нормативних актів Уряду, якими регулюються питання призначення та виплати субсидій і пільг", — додали в ПФУ.

Пенсійному фонду постановою передбачено продовжити утримання сум надміру виплачених житлових субсидій, рішення про які прийнято структурними підрозділами з питань соціального захисту населення згідно з актами приймання-передачі відповідних справ про одержувачів житлових субсидій.

У постанові також вказано, що “Укрпошта” має до 17 жовтня передати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних та міських державних адміністрацій звіти про виплату житлових субсидій та пільг за серпень 2022 р. та повернути невиплачені одержувачам кошти.

Також повідомлялось, хто має право на компенсацію у разі знищення або пошкодження майна.

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