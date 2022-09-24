Пенсионный фонд Украины, начиная с 1 октября 2022 года, будет обеспечивать выплату жилищных субсидий и льгот.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

На правительственном портале обнародовано постановление Кабинета Министров Украины от 16.09.2022 № 1041 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины".

Согласно положениям нормативного акта, функции по назначению субсидий и льгот перейдут к органам Пенсионного Фонда с 1 декабря 2022 года.

"С учетом указанного постановление предусматривает внесение ряда изменений в нормативные акты правительства, которыми регулируются вопросы назначения и выплаты субсидий и льгот", - добавили в ПФУ.

Пенсионному фонду постановлением предусмотрено продолжить удержание сумм излишне выплаченных жилищных субсидий, решение о которых принято структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения согласно актам приемки-передачи соответствующих дел о получателях жилищных субсидий.

В постановлении также указано, что "Укрпочта" должна до 17 октября передать структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения районных и городских государственных администраций отчеты о выплате жилищных субсидий и льгот за август 2022 г. и вернуть невыплаченные получателям средства.

Также сообщалось, кто имеет право на компенсацию в случае уничтожения или повреждения имущества .

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