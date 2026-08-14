Підвищення тарифів на воду в Харкові відбуватиметься поступово.

Підвищення тарифів на воду в Харкові планують провести поетапно, повідомляє видання Politeka.net.

Перший перегляд вартості послуг запланований на жовтень 2026 року, а наступний відбудеться із січня 2027-го.

У КП «Харківські теплові мережі» пояснили зміну розцінок зростанням витрат на електроенергію, реагенти, обладнання та оплату праці.

Підприємство також звертає увагу на особливості водопостачання міста. Харків розташований у маловодній степовій зоні, тому ресурс надходить із віддалених джерел. Зокрема, шлях від Краснопавлівського водосховища становить близько 140 кілометрів, а джерело на Сіверському Дінці розташоване приблизно за 40 кілометрів.

Воду необхідно підняти насосами, очистити, знезаразити та доставити до міських мереж. Після використання стоки відводять, перекачують і повторно очищують на відповідних спорудах. Увесь комплекс працює цілодобово та потребує значних енергетичних витрат.

За даними комунального підприємства, від початку повномасштабних бойових дій збитки від надання послуг водопостачання та водовідведення досягли 5,4 млрд гривень.

Нині чинні розцінки покривають приблизно 30% фактичної собівартості. Через це підприємству складніше купувати необхідні реагенти, ремонтувати комунікації та швидко усувати аварійні ситуації.

Якими стануть ціни

До 30 вересня 2026 року включно діятимуть нинішні ставки: 16,032 грн за кубометр водопостачання та 8,484 грн за кубометр водовідведення.

Із 1 жовтня встановлять нові показники. Кубометр централізованого водопостачання коштуватиме 49,446 грн, а водовідведення — 20,820 грн.

Наступна зміна запланована на 1 січня 2027 року. Тоді вартість водопостачання становитиме 57,504 грн за кубометр, а відведення стоків — 27,992 грн.

Таким чином, мешканцям Харкова варто врахувати два етапи перегляду вартості під час планування майбутніх витрат на комунальні послуги.

Підвищення тарифів на воду в Харкові відбуватиметься поступово, а остаточна вартість послуг зміниться з 1 січня 2027 року.