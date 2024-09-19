Відповідно до пункту 2.9 (д) ПДР, українцям заборонено тримати засоби зв'язку в руці під час руху.

В Україні заборонено використовувати гаджети, зокрема мобільні телефони, під час керування транспортними засобами - за це можуть карати штрафами.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва у Facebook.

Правоохоронці нагадали водіям про важливість безпеки на дорозі та заборону користуватися мобільними телефонами під час руху.

"Сьогодні ми нагадали водіям правила дорожнього руху, зокрема, про заборону використання гаджетів під час керування транспортними засобами. Ми провели з керманичами роз'яснювальні бесіди та подарували їм символічні наліпки", — повідомили в поліції.

Зазначається, що використання засобів зв'язку дозволяється, якщо це не відволікає від керування:

за допомогою спеціальної гарнітури;

за допомогою мультимедійної системи автомобіля.

Відповідно до пункту 2.9 (д) ПДР, водієві заборонено тримати засоби зв'язку в руці під час руху.

Виняток становлять водії оперативних транспортних засобів під час виконання невідкладних службових завдань.

"Пам'ятайте, що за таке порушення ПДР передбачена адміністративна відповідальність - штраф у розмірі 510 гривень. Будьте уважними за кермом та кермуйте відповідально", — підсумували в прес-службі правоохоронців.

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