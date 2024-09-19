В Украине запрещено использовать гаджеты, в частности, мобильные телефоны, во время управления транспортными средствами - за это могут наказывать штрафами.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева в Facebook.
Правоохранители напомнили водителям о важности безопасности на дороге и запрете пользоваться мобильными телефонами во время движения.
"Сегодня мы напомнили водителям правила дорожного движения, в частности, о запрете использования гаджетов при управлении транспортными средствами. Мы провели с вождями разъяснительные беседы и подарили им символические наклейки", — сообщили в полиции.
Отмечается, что использование средств связи разрешается, если это отвлекает от управления:
- с помощью специальной гарнитуры;
- с помощью мультимедийной системы автомобиля.
Согласно пункту 2.9 (д) ПДД, водителю запрещено держать средства связи в руке во время движения.
Исключение составляют водители оперативных транспортных средств при выполнении неотложных служебных задач.
"Помните, что за такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен. Будьте внимательны за рулем и руководите ответственно", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.
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