Согласно пункту 2.9 (д) ПДД, украинцам запрещено держать средства связи в руке во время движения.

В Украине запрещено использовать гаджеты, в частности, мобильные телефоны, во время управления транспортными средствами - за это могут наказывать штрафами.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева в Facebook.

Правоохранители напомнили водителям о важности безопасности на дороге и запрете пользоваться мобильными телефонами во время движения.

"Сегодня мы напомнили водителям правила дорожного движения, в частности, о запрете использования гаджетов при управлении транспортными средствами. Мы провели с вождями разъяснительные беседы и подарили им символические наклейки", — сообщили в полиции.

Отмечается, что использование средств связи разрешается, если это отвлекает от управления:

с помощью специальной гарнитуры;

с помощью мультимедийной системы автомобиля.

Согласно пункту 2.9 (д) ПДД, водителю запрещено держать средства связи в руке во время движения.

Исключение составляют водители оперативных транспортных средств при выполнении неотложных служебных задач.

"Помните, что за такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен. Будьте внимательны за рулем и руководите ответственно", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.

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