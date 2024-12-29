Також батьки новонароджених можуть обрати між отриманням "Пакунка малюка" або грошовою компенсацією його вартості.

В Україні для сімей з передбачено ряд соціальних програм і виплат, і однією з таких є фінансова допомога при народженні дитини.

Редакція Новини.LIVE розповіла, яку суму можуть нарахувати батькам у 2025 році.

Виплати при народженні дитини у 2025 році: що зміниться?

Розмір допомоги при народженні дитини на сьогодні становить 41 280 гривень, сума не змінюється з 2014 року, повідомляє портал "Дія". Однак батьки не отримують всю суму відразу — виплата відбувається в кількох етапах:

10 320 грн надаються одразу після народження дитини;

30 960 грн виплачуються протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн щомісяця.

"Пакунок малюка" або грошова компенсація

Також батьки новонароджених можуть обрати між отриманням "Пакунка малюка" або грошовою компенсацією його вартості. «Пакунок малюка» — це одноразова натуральна допомога, яка включає в себе товари для догляду за дитиною. У 2024 році сума грошової компенсації замість пакунка становить 7 689 грн.

Також Politeka писала про те, що у 2025 році деякі пенсійні виплати в Україні можуть суттєво зрости завдяки спеціальним надбавкам і доплатам.

Про те, на які доплати можуть розраховувати пенсіонери найближчим часом, зазначається в законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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