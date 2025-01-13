Після розгляду заяви, у разі позитивного рішення, ТЦК видає довідку про відстрочку.

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема, люди, які доглядають за особами, що потребують допомоги.

Як оформити догляд і хто має право на це, роз'яснили юристи АО "Бачинський та партнери".

Кому потрібен постійний погляд

Право на догляд мають особи, які не можуть самостійно обслуговувати себе через стан здоров'я, зокрема:

Люди з інвалідністю I групи;

Діти з інвалідністю;

Люди похилого віку з когнітивними порушеннями;

Особи з невиліковними захворюваннями, що обмежують рухливість;

Важкохворі діти, яким ще не встановлено інвалідність.

Як оформити постійний погляд

Щоб оформити догляд, потрібно подати до органів соціального захисту або ЦНАП пакет документів:

Заява про згоду надавати соціальні послуги на непрофесійній основі.

Заява про згоду отримувати соціальні послуги.

Декларація про доходи та майновий стан.

Копія довідки медико-соціальної експертної комісії або висновок ЛКК.

Копії паспортів та ідентифікаційних кодів.

Для дієздатних осіб, які потребують догляду, необхідна їхня письмова згода. Це стосується, зокрема, людей похилого віку з когнітивними порушеннями.

Постійний догляд: хто має право

Здійснювати постійний догляд можна за наступними категоріями осіб:

особи з інвалідністю I групи чи з дитинства;

Людей старше 80 років;

осіб зі стійкими психічними захворюваннями;

Людей похилого віку та інвалідів, що не здатні до самообслуговування.

Відстрочка від мобілізації для доглядальників

Доглядальники мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно надіслати до ТЦК та СП із заявою та підтвердженими документами.

Після розгляду заяви, у разі позитивного рішення, ТЦК видає довідку про відстрочку.

Також доглядальники можуть виїхати за кордон за умови наявності офіційної відстрочки.

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