Норовірус, відомий також як «шлунковий грип», — це гостре вірусне захворювання, яке вражає шлунково-кишковий тракт.

Основні симптоми включають нудоту, блювоту, болі в животі, бурчання та діарею, рідше спостерігається підвищення температури та респіраторні прояви.

Медики зазначають, що вірус є надзвичайно заразним і здатний викликати спалахи інфекцій, особливо в зимовий період.

Норовірус передається різними способами: контактно-побутовий (через немиті руки, предмети побуту або посуд); харчовий (зараження через немиті плоди або продукти, що контактували з інфікованими під час приготування їжі); водний (через воду, що містить вірус); повітряно-крапельний.

Інкубаційний період триває від 24 до 48 годин. Перші симптоми з'являються через 1-2 дні після зараження і включають: загальне погіршення самопочуття, нудоту, блювоту, легке підвищення температури, діарею, слабкість, блідість шкіри.

Норовірус зазвичай самовиліковується, але важливо вчасно відновлювати втрату рідини, оскільки захворювання сприяє зневодненню організму. Лікування зводиться до відпочинку, вживання рідин і уникання контакту з іншими людьми до повного одужання. Зневоднення може призвести до серйозних ускладнень, тому необхідно ретельно стежити за балансом рідини в організмі.

Основні заходи для запобігання інфекції: регулярне миття рук, особливо перед їжею та після відвідування туалету; дезінфекція побутових предметів, таких як клавіатура та телефон; вживання тільки безпечної води (кип'яченої або бутильованої); уникнення контактів з людьми, які мають симптоми шлункових розладів; ізоляція хворих та обов'язкове миття їх посуду також допоможуть запобігти розповсюдженню інфекції в колективі.

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