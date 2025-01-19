Норовирус, известный также как «желудочный грипп», – это острое вирусное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт.

Основные симптомы включают тошноту, рвоту, боли в животе, ворчание и диарею, реже наблюдается повышение температуры и респираторные проявления.

Медики отмечают, что вирус чрезвычайно заразен и способен вызвать вспышки инфекций, особенно в зимний период.

Норовирус передается разными способами: контактно-бытовой (через немытые руки, предметы обихода или посуда); пищевой (заражение из-за немытых плодов или продуктов, контактировавших с инфицированными во время приготовления пищи); водный (через воду, содержащую вирус); воздушно-капельный.

Инкубационный период длится от 24 до 48 часов. Первые симптомы появляются через 1-2 дня после заражения и включают в себя: общее ухудшение самочувствия, тошноту, рвоту, легкое повышение температуры, диарею, слабость, бледность кожи.

Норовирус обычно самоизлечивается, но важно своевременно восстанавливать потерю жидкости, поскольку заболевание способствует обезвоживанию организма. Лечение сводится к отдыху, употреблению жидкостей и избеганию контакта с другими людьми до полного выздоровления. Обезвоживание может привести к серьезным осложнениям, поэтому необходимо тщательно следить за балансом жидкости в организме.

Основные меры по предотвращению инфекции: регулярное мытье рук, особенно перед едой и после посещения туалета; дезинфекция бытовых предметов, таких как клавиатура и телефон; употребление только безопасной воды (кипяченой или бутилированной); избегание контактов с людьми, имеющими симптомы желудочных расстройств; изоляция больных и обязательное мытье их посуды также помогут предотвратить распространение инфекции в коллективе.

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