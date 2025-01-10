Один з найбільш поширених міфів, у які вірять пацієнти, що хворіють на вірусну інфекцію, стосується того, що нібито потрібно пити антибіотики, щоб швидше одужати.

Мало хто знає, що ці препарати не лише не допомагають при вірусах, а й можуть значно ускладнити перебіг хвороби.

Як зазначає доктор Євген Комаровський, вірусні інфекції, на відміну від бактеріальних, не піддаються лікуванню антибіотиками. Наприклад, пневмонія, яка спричинена вірусами, не лікується за допомогою цих препаратів, і більше того — їх застосування може збільшити ризик ускладнень.

Замість антибіотиків при вірусних інфекціях, каже лікар, головним завданням є підтримка організму, щоб він зміг самостійно впоратися з хворобою. До цього входить комфортна температура повітря, вологість, достатнє споживання рідини та регулярне провітрювання приміщення. Особливу увагу слід приділяти зволоженню носових шляхів та підтримці нормального рівня кисню в організмі. У випадку, коли з'являються труднощі з диханням або задишка, необхідно звертатися до лікаря.

Також лікар наголошує, що важливо стежити за станом крові, оскільки вірусні інфекції можуть впливати на її згортання. Він додає, що вірусні інфекції — це звичайне явище для організму, і більшість з них проходять без медичних втручань, якщо створити для організму оптимальні умови. Тому не не варто поспішати з прийомом ліків.

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