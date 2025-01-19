Прикордонники Подільського загону затримали трьох мешканців Києва, які намагалися незаконно потрапити до невизнаного Придністров'я.

Про інцидент повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Щоб уникнути викриття, вони одягли камуфляжну форму, тактичні рукавиці та берці, сподіваючись, що це допоможе їм злитися з місцевістю.

Спроба втечі і затримання

Порушників виявили за допомогою дрона. Коли прикордонники наблизилися, чоловіки почали втікати, ігноруючи прохання зупинитися. Для їх утримання військовослужбовці зобов'язані були зробити кілька попереджувальних пострілів у повітря.

Як з'ясувалося, ідея використання камуфляжного екіпірування належала організатору їхньої втечі. Він переконав чоловіків, що так вони будуть менш помітними. За свої «консультації» та маршрутні інструкції ділок отримав від кожного по 4 тисячі доларів, які перевели на його криптогаманець.

Правові наслідки

На киян складено протоколи за двома адміністративними статтями: спроба незаконного перетину кордону та злісна непокора представникам Держприкордонслужби. Санкції за ці порушення передбачають штраф у розмірі від 1,7 тис. до 5,1 тис. гривень або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

Матеріали справ уже передано до суду, які визначатимуть подальшу долю затриманих.

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