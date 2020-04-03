Доктор Євген Комаровський відповів на запитання одного з читачів щодо того, чи потрібно молодим людям спеціально заражатися вірусом, щоб отримати імунітет до нього

Про це він розповів у своїй традиційній рубриці «Питання-відповідь» на сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Один з підписників запитав його, чи можна спеціально заразитися вірусом, щоб пізніше не боятися його підчепити.

Комаровський заявив, що свідомо включати себе до списку хворих не варто, так як ніхто не може гарантувати, що під час хвороби у людини не буде ускладнень. Лікар підкреслив, що ніхто не знає, як конкретний організм відреагує на цей збудник.

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«Давайте все-таки краще рятуватися, оберігати себе і близьких і чекати, поки наука вирішить цю проблему: з'явиться вакцина, адекватні протоколи з ефективними противірусними ліками. Не треба спеціально шукати хворобу, ходити по лікарнях і поліклініках, навіть якщо ви молоді і здорові. Робіть все, щоб не заразитися», - підкреслив лікар.

В коментарях під постом традиційно розгорнулася дискусія з приводу питання, де кожен відстоює свою думку.

«Що ж так все перевернулося з ніг на голову? Ще зовсім недавно всім казали, що треба хворіти, що дітям нормально хворіти по 12 разів на рік...а тепер це вже не модно?»,

«Але ви ж самі казали, що рано чи пізно кожен має перехворіти цим вірусом, він буде жити серед нас, як всі інші віруси, я от теж думаю, набридло боятися!»,

«Теж не розумію цих думок, навіщо щось робити спеціально! Давайте включати голову!!! Якщо не знаєте як, заходьте, допоможу!)», - пишуть користувачі мережі.

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