Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос одного из читателей касательно того, нужно ли молодым людям специально заражаться вирусом, чтобы получить к нему иммунитет

Об этом он рассказал в своей традиционной рубрике «Вопрос-ответ» на странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Один из подписчиков спросил его, можно ли специально заразиться вирусом, чтобы позже не бояться его подцепить.

Комаровский заявил, что сознательно включать себя в список заболевших не стоит, так как никто не может гарантировать, что во время болезни у человека не будет осложнений. Доктор подчеркнул, что никто не знает, как конкретный организм отреагирует на этот возбудитель.

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«Давайте все-таки лучше спасаться, оберегать себя и близких и ждать, пока наука решит эту проблему: появится вакцина, адекватные протоколы с эффективными противовирусными лекарствами. Не надо специально искать болезнь, ходить по больницам и поликлиникам, даже если вы молоды и здоровы. Делайте все, чтобы не заразиться», - подчеркнул врач.

В комментариях под постом традиционно развернулась дискуссия по поводу вопроса, где каждый отстаивает свое мнение.

«Что ж так все перевернулось с ног на голову? Ещё совсем недавно всем трубили, что надо болеть, что детям нормально болеть по 12 раз в год...а теперь это уже не модно?»,

«Но вы же сами говорили, что рано или поздно каждый должен переболеть этим вирусом, он будет жить среди нас, как все остальные вирусы, я вот тоже думаю, надоело бояться!»,

«Тоже не понимаю этих мыслей, зачем что-то делать специально! Давайте включать голову!!! Если не знаете как, заходите, помогу!)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что доктор Комаровский раскрыл, какими продуктами нужно запастись на карантин: "Важнее гречки".

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