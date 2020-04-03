Доктор Євген Комаровський відповів на запитання одного з читачів, з приводу пива під час самоізоляції

Підписник лікаря поцікавився, чи можна пити пиво під час самоізоляції, адже, за чутками, у ньому багато калію, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами Комаровського пити пиво можна, але варто пам'ятати про те, що воно калорійне. Тому, якщо люди хочуть вживати цей напій, їм треба спалювати калорії.

Як зазначив доктор, можна не тільки вживати, але і запастися, особливо, безалкогольним пивом. У хмільному напої дійсно багато вітамінів і мікроелементів: калій, вітаміни групи В і так далі.

Однак лікар попередив про небезпеку, яку несе пиво. Так, даний напій варто вживати лише здоровим людям. Хворим такий напій не рекомендується.

Також продукт має бути якісним і зроблений з натуральних інгредієнтів.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський рекомендував запастися продуктами на час самоізоляції. Так, потрібно купувати, продукти і ліки, які довго не псуються, тим самим забезпечивши собі два-три тижня тільки вдома.

Перш за все, рекомендується придбати «довгограючі» овочі та фрукти, серед яких: цибуля, буряк, бобові, часник, картопля, морква, яблука, апельсини, лимони і так далі.

Також люди повинні запастися: крупами, макаронними виробами і борошном. До речі, завдяки останній можна пекти хліб.

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів, що італійські психіатри отримують багато звернень і не встигають реагувати на всі дзвінки людей, які перебувають на карантині.

Доктор зазначив, що на час самоізоляції абсолютно нормально розмовляти з телевізором, зі стінами, стелею, з люстрою. Але турбувати медика потрібно тільки тоді, коли неживі предмети починають відповідати.

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