Доктор Євген Комаровський відповів на запитання одного українців з приводу карантину і запасу їжі

Так, у лікаря з багаторічним стажем поцікавилися, що потрібно купувати і не відчувати себе обділеним вітамінами, пише Politeka.net.

За словами доктора, потрібно купувати продукти і ліки, що не псуються, завдяки якому можна буде не виходити з дому хоча б два-три тижні.

Перш за все, рекомендується придбати «довгограючі» овочі та фрукти, серед яких: цибуля, буряк, бобові, часник, картопля, морква, яблука, апельсини, лимони та інше.

Також люди повинні запастися: крупами, макаронними виробами і борошном. Завдяки останній можна пекти хліб або смажити млинці вдома.

Крім того, лікар радить придбати консервовані та заморожені овочі, рибу і м'ясо, молоко тривалого зберігання або сухе.

До речі, потрібно закупити обов'язково миючі засоби. Головне - мило. На думку Комаровського, саме мило - важливіше будь-якої гречки.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, чому в Україні немає такої великої смертності від нової китайської хвороби. Як зазначив медик, велику роль зіграли щеплення БЦЖ, які певним чином впливають на захворювання.

Як підкреслив доктор, вакцина стимулює імунний захист легенів і зменшує ймовірність важких форм нової хвороби.

Зазначимо, порівнявши рівні зараження і смертності, виявилося, що в Італії, США, Бельгії, Нідерландах і Ірані епідемія розвивається вчетверо швидше і сильніше, ніж в середньому по планеті.

Раніше повідомлялося, що Євген Комаровський впевнений - в недалекому майбутньому все-таки з'явиться можливість вакцинації від нового захворювання, а через якийсь час проблеми з ним взагалі мають відійти на другий план.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

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