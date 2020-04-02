Відома співачка Світлана Лобода звернулася до лікаря Євгену Комаровському, стурбована вірусом з Уханя

Артистка вийшла на зв'язок з доктором Комаровським в прямому ефірі, щоб поговорити про нову хворобу і способах захисту від неї, про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Сьогодні прямий ефір я вирішила провести з людиною , якій довіряю я, моя сім'я і мільйони людей.

Доктором @doctor_komarovskiy І ми говоримо про те, що сьогодні турбує всіх нас", – написала Лобода в соціальній мережі.

Як зауважила співачка, зараз у всіх на вустах китайський вірус і незрозуміло, кому можна довіряти. Лікар підтвердив, що про епідемію говорять всі, кому не лінь, і навіть психічно хворі люди. А тому вирішив в черговий раз просвітити користувачів мережі разом із самою Лободою.

Євген Комаровський під час розмови у прямому ефірі заявив: "У чоловіка шансів померти більше, ніж у жінки... Чоловіки більш хирляві. Частіше вдаються до шкідливих звичок, мають нестійку психіку". Він натякнув, що це стосується не тільки вірусної інфекції.

Лобода, в свою чергу, розповіла історію, яка сталася в її команді.

"Вчора був такий випадок. Я займаюся спортом, дзвонить мій директор і каже мені: у нас один з членів команди впав, просто лежить, по-перше, його почало нудити, а потім у нього сильний тиск стався в грудях, і він почав кашляти і розуміти, що давить, і він не може дихати. І він каже: "рятуйте, викликайте швидку", – поділилася співачка.

Раніше стало відомо, що соліст гурту Rammstein і коханець Світлани, Тілль Ліндеманн, потрапив в реанімацію в Берліні. За даними ЗМІ артиста підтвердили китайський вірус, а також діагностували пневмонію.

Однак незабаром представники рок-групи опублікували офіційному заяву, згідно з якою тест музиканта на COVID-19 виявився негативним. За словами прес-служби, Тіль Ліндеманн відправився в лікарню за рекомендацією лікаря і провів у реанімації всього одну ніч.

Нагадаємо, Лобода влаштувала танці для дорослих під власну пісню.

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