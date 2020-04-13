Відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram дав слушні поради
Доктор у соцмережі опублікував інформацію про сповивання, пише Рoliteka.net.
Як йдеться у повідомленні, більшість травм під час сповивання дітей відбувалося в результаті падіння зі столика. Тому фахівці рекомендують купувати столик з бортиками, а також з місцями для необхідних речей.
Столик краще встановити в кутку, подалі від штор, проводів, батарей, розеток, електроприладів і так далі.
Пеленальні приналежності повинні бути далеко від дитини, але при цьому бути навиду у батьків.
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Одна рука дорослого завжди повинна торкатися дитини.
Під час невідкладних обставин дитину потрібно допеленати, але якщо це не вдасться, його можна укласти в безпечне місце.
Останнє, що повинен запам'ятати батько - малюка не можна залишати самого. Дитина може впасти, це відбудеться так швидко, що ніхто не зможе нічого з цим зробити.
Нагадаємо, Євген Комаровський записав відео, в якому показав, як треба кашляти.
Багато хто вважає, що кашляти потрібно в кулак, але це абсолютно неправильно. Адже потрібно це робити тільки в лікоть.
"Кашляти треба в лікоть! Ось так правильно, розумієте?", – зазначив доктор під ритми музики.
Раніше повідомлялося, що доктор Комаровський розвіяв міф про ефективність масок: «Маски з будь-якими фільтрами — це чистої води розвод». Також від вірусу не захистять і «чорні противірусні маски з вугільними фільтрами».
При цьому Комаровський зазначив, що по-справжньому ефективним засобом захисту під час епідемії є респіратор.
"Якщо ви здорові і наділи бавовняну маску, щоб захиститися від вірусу, - це наївна дурість", - зазначив лікар.
Нагадаємо, що Комаровський видав, що чекає українців після суворого карантину: "Люди, ви розумієте, навіщо він потрібен?".
Як повідомляла Politeka, Комаровський пояснив, хто не захворіє небезпечним вірусом: "вся справа в...".
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