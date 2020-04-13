Відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram дав слушні поради

Доктор у соцмережі опублікував інформацію про сповивання, пише Рoliteka.net.

Як йдеться у повідомленні, більшість травм під час сповивання дітей відбувалося в результаті падіння зі столика. Тому фахівці рекомендують купувати столик з бортиками, а також з місцями для необхідних речей.

Столик краще встановити в кутку, подалі від штор, проводів, батарей, розеток, електроприладів і так далі.

Пеленальні приналежності повинні бути далеко від дитини, але при цьому бути навиду у батьків.

Одна рука дорослого завжди повинна торкатися дитини.

Під час невідкладних обставин дитину потрібно допеленати, але якщо це не вдасться, його можна укласти в безпечне місце.

Останнє, що повинен запам'ятати батько - малюка не можна залишати самого. Дитина може впасти, це відбудеться так швидко, що ніхто не зможе нічого з цим зробити.

Нагадаємо, Євген Комаровський записав відео, в якому показав, як треба кашляти.

Багато хто вважає, що кашляти потрібно в кулак, але це абсолютно неправильно. Адже потрібно це робити тільки в лікоть.

"Кашляти треба в лікоть! Ось так правильно, розумієте?", – зазначив доктор під ритми музики.

Раніше повідомлялося, що доктор Комаровський розвіяв міф про ефективність масок: «Маски з будь-якими фільтрами — це чистої води розвод». Також від вірусу не захистять і «чорні противірусні маски з вугільними фільтрами».

При цьому Комаровський зазначив, що по-справжньому ефективним засобом захисту під час епідемії є респіратор.

"Якщо ви здорові і наділи бавовняну маску, щоб захиститися від вірусу, - це наївна дурість", - зазначив лікар.

Нагадаємо, що Комаровський видав, що чекає українців після суворого карантину: "Люди, ви розумієте, навіщо він потрібен?".

Як повідомляла Politeka, Комаровський пояснив, хто не захворіє небезпечним вірусом: "вся справа в...".

Також Politeka писала, можуть комарі розносити китайський вірус: Комаровський дав несподіваний відповідь.