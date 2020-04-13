Доктор Євген Комаровський вирішив розставити всі крапки щодо застосування жарознижуючих свічок при високій температурі
Як передає Politeka.net, всі нюанси він пояснив на своїй сторінці в Instagram.
Педіатр підкреслив, що для одержання ефекту зовсім недостатньо, щоб свічка розчинилася. Треба, щоб діюча речовина з розчиненого ліки всмокталося в кров.
«Звичайно, чим вище температура, тим швидше буде розчинятися свічка, але швидке розчинення і швидке всмоктування — це принципово різні речі, і це треба розуміти», - зазначив він.
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Доктор Комаровський пояснив, що при високій температурі тіла у зв'язку з дефіцитом рідини і впливом на судини токсинів в організмі дуже часто виникає так звана централізація кровообігу. Суть цього явища в спрощеному вигляді можна описати так — відбувається спазм судин в органах не життєво важливих, і за рахунок цього збільшується кровопостачання в легенях, головному мозку, серці. Фізіологічно не життєво важливими органами є насамперед шкіра і кишечник.
Таким чином, при високій температурі з-за спазму судин кишечника всмоктування значно сповільнюється. Тому жарознижуючий засіб з свічки буде всмоктуватися повільніше. Всмоктування зі шлунка в такій ситуації теж сповільнюється, проте шлунок все-таки більше пристосований до всмоктуванню рідини в порівнянні з прямою кишкою.
Орієнтуватися можна навіть не на високу температуру, а на стан дитини. Якщо у дитини теплі і рожеві п'ятки, значить, централізації кровообігу немає, свічка буде ефективною, якщо ж п'яти бліді і прохолодні, то краще використовувати жарознижуючий засіб для прийому всередину.
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