Популярний український педіатр доктор Євген Комаровський розповів, який розчин не варто використовувати в якості антисептика

Про це лікар розповів на своєму YouTube-каналі, передає Рoliteka.net. За словами Комаровського, в аптеках продається борна кислота, яка може вбивати бактерії, так як містить 97% спиртовий розчин. Але борну кислоту, за словами лікаря, «ніхто і ніколи не використовує в дезінфекційних засобах».

Педіатр пояснив, що цей розчин застосовують, якщо у пацієнтів є шкірні бактеріальні інфекції.

«Страхів тут особливих немає. Вона дійсно проникає в кров, і тільки через пошкоджену шкіру. Тим не менш, я не рекомендую брати борну кислоту для приготування дезінфікуючих засобів, які потрібно використовувати часто», - пояснив лікар.

Зазначимо, що через дефіцит антисептиків українці часто намагаються зробити їх самостійно або використовувати розчини з високим вмістом спирту. Але не завжди такі розчини здатні захистити людину. А іноді, навпаки, можуть тільки нашкодити здоров'ю.

Раніше ми писали, що Євген Комаровський розкритикував захисні властивості масок. За його словами, маски з будь-якими фільтрами — це чистої води розвод. Лікар підкреслив, що чорні противірусні маски з вугільними фільтрами не здатні захистити від вірусу. А ось респіратори доктор назвав ефективним засобом захисту під час епідемії.

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