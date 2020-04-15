Популярный украинский педиатр доктор Евгений Комаровский рассказал, какой раствор не стоит использовать в качестве антисептика

Об этом врач рассказал на своем YouTube-канале, передает Рoliteka.net. По словам Комаровского, в аптеках продается борная кислота, которая может убивать бактерии, так как содержит 97% спиртовой раствор. Но борную кислоту, по словам врача, «никто и никогда не использует в дезинфицирующих средствах».

Педиатр объяснил, что этот раствор применяют, если у пациентов есть кожные бактериальные инфекции.

«Страхов тут особых нет. Она действительно проникает в кровь, и только чрез поврежденную кожу. Тем не менее, я не рекомендую брать борную кислоту для приготовления дезинфицирующих средств, которые нужно использовать часто», - объяснил врач.

Отметим, что из-за дефицита антисептиков украинцы часто пытаются сделать их самостоятельно или использовать растворы с высоким содержанием спирта. Но не всегда такие растворы способны защитить человека. А иногда, наоборот, могут только навредить здоровью.

Ранее мы писали, что Евгений Комаровский раскритиковал защитные свойства масок. По его словам, маски с любыми фильтрами — это чистой воды развод. Доктор подчеркнул, что черные противовирусные маски с угольными фильтрами не способны защитить от вируса. А вот респираторы доктор назвал эффективным средством защиты во время эпидемии.

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