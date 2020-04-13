Популярний український лікар Євген Комаровський продовжує з повною відповідальністю дотримуватися карантину

Про це пише Politeka.net.

Як розповів Комаровський в своєму особистому Instagram, 12 квітня сім років тому він став дідусем.

Але через карантин, який ввели в умовах пандемії небезпечного китайського вірусу, він не може відвідати свого онука і привітати його зі святом.

Але Євген Комаровський не сумує, оскільки підтримує зв'язок з онуком через відеозв'язок.

"7 років тому я став дідусем. До онука 10 хвилин пішки, але спілкуємося віртуально - обговорюємо подарунки. Ось такий він, день народження в самоізоляції... Ну та нічого, все буде добре!", - написав він у своєму мікроблозі.

Користувачі неоднозначно відреагували на публікацію. Частина українців привітала онука Євгена Комаровського зі святом та подякувала доктора за те, що він виконує всі норми карантину. Але були і такі коментатори, які "накинулися" на лікаря за ігнорування спадкоємця, оскільки він нібито "живе поруч".

"Дідуся з іменинником!)) а хлопчику пощастило - дід найкращий", "Добре, що зараз є відеозв'язок! А коли ж і телефонів не було. Вчимося жити по-іншому, по відео. З іменинником!", "Ну так тим паче можна прийти до онука,так близько адже живе", "Так можна на відстані 2 м гуляти поряд у лісі", "Не вірю!", "Вітаю Вас! З таким дідусем, як Ви, ніякі хвороби не страшні!", "Самий добрий дідусь", "Ми також відзначили день народження старшого сина. Чекаємо закінчення карантину, щоб побачитися з усіма своїми очима на шашликах", - написали вони в коментарях під постом доктора.

Раніше популярний доктор Євген Комаровський пояснював, чому вірусом захворіють не всі українці. За його словами, все залежить від імунітету людини.

«Є таке поняття, як місцевий імунітет, захист слизових оболонок і всі люди різні. Просто є люди, які мають хороший імунітет і вони не хворіють і таких досить багато. Тому не потрібно боятися і нагнітати», - пояснив фахівець.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розкрив, якими продуктами потрібно запастися на карантин: "Важливіше гречки".

Як повідомляла Politeka, Лобода негайно зв'язалася з Комаровським, Тілль Ліндеманн в реанімації: "Рятуйте!".

Також Politeka писала, що доктор Комаровський ошелешив українців, про пиво на карантині доведеться забути: причина.