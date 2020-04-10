Відомий український педіатр Євген Комаровський розклав по поличках питання з захисними масками і респіраторами: чи дійсно ті допомагають захиститися від китайського вірусу
Як передає Politeka.net, Комаровський записав відповіді на популярні питання, пов'язані з цією темою, і виклав ролик на YouTube-каналі (щоб подивитися, проскрольте вниз).
Так, Комаровський розвіяв міф про ефективність масок: «Маски з будь-якими фільтрами — це чистої води розвод». Також від вірусу не захистять і «чорні противірусні маски з вугільними фільтрами».
При цьому Комаровський зазначив, що по-справжньому ефективним засобом захисту під час епідемії є респіратор.
"Бавовняні маски шиєте, якщо ви хворі - шанси, що ви заразите здорових зменшуються. Але якщо ви здорові і наділи бавовняну маску, щоб захиститися від вірусу, - це наївна дурість", - заявив лікар.
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Раніше ми повідомляли, Комаровський здивував, опублікувавши в Instagram фото декількох сторінок своєї книги про ГРЗ на китайській мові 2012 року, де ціла глава відведена саме такому вірусу, який зараз поставив на коліна весь світ.
«Комаровський ще й пророк», «Так ви знали», «тобто це не новий вірус?», «Ого-го, Євген Олегович!!! Ого-го. Попереду планети всій», - писали в коментарях.
Також ми розповідали, доктор назвав міцний алкогольний напій, який можна використовувати як дезінфікуючий засіб. Мова про абсент, адже в ньому - 70% спирту.
"Дезінфікувати руки або почати випробувальний прийом всередину?", - поцікавився Комаровський, виставивши перед собою пляшки з зеленим напоєм.
Нагадаємо, що Комаровський видав, що чекає українців після суворого карантину: "Люди, ви розумієте, навіщо він потрібен?".
Як повідомляла Politeka, Комаровський пояснив, хто не захворіє небезпечним вірусом: "вся справа в...".
Також Politeka писала, можуть комарі розносити китайський вірус: Комаровський дав несподіваний відповідь.