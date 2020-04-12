Відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський дав українцям слушну пораду

Так, Євген Комаровський записав відео в Tik-Tok і показав досить оригінальним чином, як треба кашляти. При цьому він пританцьовував.

Відповідне відео з'явилося в Телеграм-каналі Kharkiv Journal.

Він зазначив, що багато які люди вважають, що кашляти потрібно в кулак, але це абсолютно неправильно. Адже потрібно це робити тільки в лікоть.

"Тільки що побачив в трендах TikTok абсолютно моторошне відео, де молодь розмахує руками і показує, як правильно треба кашляти при китайському вірусі. І роблять це так... Товариші, це груба помилка! Кашляти треба в лікоть! Ось так правильно, розумієте?" – зазначив доктор під ритми музики.