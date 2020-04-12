Відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський дав українцям слушну пораду

Так, Євген Комаровський записав відео в Tik-Tok і показав досить оригінальним чином, як треба кашляти. При цьому він пританцьовував.

Відповідне відео з'явилося в Телеграм-каналі Kharkiv Journal.

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Він зазначив, що багато які люди вважають, що кашляти потрібно в кулак, але це абсолютно неправильно. Адже потрібно це робити тільки в лікоть.

"Тільки що побачив в трендах TikTok абсолютно моторошне відео, де молодь розмахує руками і показує, як правильно треба кашляти при китайському вірусі. І роблять це так... Товариші, це груба помилка! Кашляти треба в лікоть! Ось так правильно, розумієте?" – зазначив доктор під ритми музики.

Також раніше повідомлялося, що доктор Євген Комаровський відповів на запитання українців з приводу карантину і запасу їжі. Так, у лікаря з багаторічним стажем поцікавилися, що потрібно купувати і не відчувати себе обділеним вітамінами.

За словами доктора, потрібно купувати продукти, продукти і ліки, завдяки яким можна буде не виходити з дому хоча б два-три тижні.

Перш за все, рекомендується придбати "довгограючі" овочі і фрукти, серед яких: цибуля, буряк, бобові, часник, картопля, морква, яблука, апельсини, лимони і так далі. 

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин: "жити по-людськи зможемо...".

Також Politeka писала, що Комаровський попередив українців про наслідки епідемії: "Рятувати буде нікому, якщо...".