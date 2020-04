View this post on Instagram

1. Магия коронавируса. 2. Вирус и политики. 3. Как еще заставить сидеть дома гиперактивых пенсионеров? 4. Вирус как то попал в половые пути! 5. Коронавирус в холодильнике? 6. Эфирные масла и аромалампы. 7. Какое мыло лучше хозяйственное или дегтярное? 8. Научите людей правильное гигиене помимо мытья рук! 9. Букет сирени и передача вируса. 10. Задумывались о расширении музыкального сопровождения, помимо The Weeknd? ⠀ #докторкомаровский #коронавирус #вирус #эпидемия #личное #здоровье #вопросы #юмор