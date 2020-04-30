Доктор Комаровський розповів, чи варто купувати квіти під час пандемії

Цю тему педіатр підняв у своїй новій рубриці «Веселі питання про вірус», яку він публікує на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Одна з читачок написала, що скоро почне цвісти бузок, а вона не впевнена, чи безпечно купувати квіти, або брати квіти у знайомих. Читачка поцікавилася, чи можна обробити квіти, щоб їх можна було нюхати.

«Якщо ми купимо букет бузку або мені його привезе подруга, як обробити квіти від вірусу? Раптом на них кашлянули до цього. А ще є повір'я, якщо знайти квітку з 5 листочками, її потрібно з'їсти на удачу. Раптом мої діти з'їдять, а цього робити не можна», - запитала прихильниця, вибачившись за смішне питання.

Комаровський зазначив, що це питання досить сумне, на його думку.

«Мені здається, що нам потрібно в цьому році взяти себе в руки, взяти волю в кулак, і ні в якому разі не їсти бузок. Навіть якщо у вас є побоювання, що до вас цей бузок міг хтось інтенсивно нюхати, або міг на нього ненароком чхнути або плюнути, то не нюхайте цей бузок. Нехай неможливість нюхати бузок буде вашим найбільшим обмеженням», - підкреслив Комаровський.

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Як повідомляла Politeka, Комаровський не витримав цькування і висловив українцям все, що про них думає: "Народжувати вдома, жерти фуфломіцини".

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