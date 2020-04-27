Відомий український доктор Євген Комаровський пояснив, чому без підвищеної температури не роблять тести на китайський вірус

За словами лікаря, на даному етапі тестування проводять, щоб створити статистику, пише Politeka.net. Дані дозволяють зрозуміти, скільки людей померло, а скільки перенесло інфекцію у безсимптомній формі.

Позитивний аналіз говорить про те, що людям, з якими хворий контактував, повинні перебувати в самоізоляції і бути дуже обережні.

Якщо аналізу не зробили, але при цьому у людини чи у її родича ГРВІ, то всі повинні знаходитися в самоізоляції.

Коли хворого госпіталізують у важкому стані і в нього підтверджується китайський вірус, то змінюються підходи до лікування.

Для лікування використовуються і інші протоколи, і інші ліки, і це важливо розуміти.

На даний момент, коли не вистачає медичного персоналу, сили повинні бути спрямовані на допомогу тим, хто у важкому стані, а не на те, щоб робити тести всім підряд.

Як зазначив лікар, дана процедура трудомістка і дорога, саме тому на неї не вистачає ні тестів, ні сил.

Комаровський повідомив, що займатися тестуванням великої кількості людей можна, коли буде надлишок медпрацівників.

"Те, що тести роблять тільки пацієнтам у тяжкому стані - це нормально", - зазначив лікар.

За словами Комаровського, є країни, з малою кількістю хворих, які намагаються не пустити хворих в свою країну. Зокрема, в Китай можна потрапити тільки якщо тест негативний.

Коли країна знаходиться на рівні підйому захворюваності займатися масовим тестуванням неможливо.

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