Доктор Комаровский рассказал, стоит ли покупать цветы во время пандемии

Эту тему педиатр поднял в своей новой рубрике «Веселые вопросы о вирусе», которую он публикует на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Одна из читательниц написала, что скоро начнет цвести сирень, а она не уверена, безопасно ли покупать цветы, или брать цветы у знакомых. Читательница поинтересовалась, можно ли обработать цветы, чтобы их можно было нюхать.

«Если мы купим букет сирени или мне ее привезет подруга, как обработать цветы от вируса? Вдруг на них кашлянули до этого. А еще есть поверье, если найти пятилистный цветок, его нужно съесть на удачу. Вдруг мои дети слопают, а этого делать нельзя», - спросила поклонница, извинившись за смешной вопрос.

Комаровский отметил, что этот вопрос весьма грустный, по его мнению.

«Мне кажется, что нам нужно в этому году взять себя в руки, взять волю в кулак, и ни в коем случае не есть сирень. Даже если у вас есть опасения, что до вас эту сирень мог кто-то интенсивно нюхать, или мог на нее нечаянно чихнуть или плюнуть, то не нюхайте эту сирень. Пусть невозможность нюхать сирень будет вашим самым серьезным ограничением», - подчеркнул Комаровский.

Напомним, что Комаровский рассказал об опасности интернета для детей: "Регулярно проверяйте...".

Как сообщала Politeka, Комаровский не выдержал травли и высказал украинцам все, что о них думает: "Рожать дома, жрать фуфломицины".

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