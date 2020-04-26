Відомий український доктор Євген Комаровський розповів, як правильно використовувати дітям Інтернет

Комаровський в Instagram опублікував кілька слайдів, в яких пояснив основні моменти, як потрібно стежити за дитиною в Інтернеті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На слайдах сказано, що батьки повинні дивитися, чим зайнята дитина в Інтернеті та для безпеки використовувати різні технології контролю. Також батьки повинні мати всі паролі та логіни від поштових служб і соціальних мереж, де діти тримають сторінки. Необхідно регулярно перевіряти історії відвідин сайтів, щоб вчасно вжити заходів у випадку небезпеки.

Також батькам радять перевіряти друзів на сторінках дитини і при появі нових потрібно дізнатися, хто це. До дитині потрібно додатися ще в друзі в соц.мережах та контролювати час його перебування в мережі.

Потрібно пояснити дитині, що вступати в заборонені групи - погано, і якщо він не знає, що робити, то треба запитати ради. І остання порада, що потрібно дитині наситити дозвілля секціями, тоді він менше буде сидіти в мережі.

Поради Комаровського набрали майже 20 тисяч лайків і безліч коментарів. Користувачі запитували найбільше у лікаря, як пояснити дитині, що паролі від соцмереж - це правильна міра.

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