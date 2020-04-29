Популярний український педіатр Євген Комаровський, на хвилі скандалу зі співачкою Регіною Тодоренко, встав на її захист і також заявив про цькування в мережі

Як відомо, після слів Тодоренко про домашнє насильстві, що, мовляв, жінки самі винні, на неї накинулися в мережі, влаштувавши жорстку "прочуханку". Співачка була змушена виправдовуватися.

Підтримати артистку вирішив доктор Комаровський, який заявив, що знає Регіну особисто і вважає, що вона права, передає Politeka.net. Своєю точкою зору лікар поділився в Телеграм-каналі.

Так, Комаровський поскаржився на те, що сам часто стикається з нападками в мережі: "Тисячі «яжематерів» епізодично об'єднуються в агресивні натовпи і з криками «що може знати Комаровський про грудне вигодовування, якщо у нього немає грудей» відстоюють своє право цілодобово годувати грудьми як мінімум до 3-х років, спати з дитиною, а не з чоловіком, народжувати, не виходячи з дому, парити ноги, жерти фуфломіціни, хворіти на кір і коклюш... Я дуже-дуже добре знаю, що це таке – інтернет-цькування. Знаю на власному досвіді, хоча не можу назвати цей досвід гірким. Я дорослий мужик, ідіотів і мерзотників бачив чимало, - зазначив Коморовський. - [...] Охочих накинутися натовпом – десятки тисяч... Звичайно ж не можу не висловитися з приводу цькування Регіни Тодоренко".

На думку Комаровського, артистка "не сказала нічого кримінального. Від слова "взагалі".

"Регіна! У всіх своїх проектах можеш на мене розраховувати. Обіцяю інтерв'ю про способи боротьби з «мережевими експертами». Тримайся, дівчинко. Хороших людей багато, це правда, але зараз ти можеш в цьому засумніватися. Але це правда", - резюмував лікар.

Раніше ми розповідали, скандал з Тодоренко почався з того, що зірка висловилася в бік засудження жінок, які зазнали домашнього насильства. «А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?», - за ці слова співачка згодом жорстоко поплатилася.

Далі Регіна, "зрозумівши, що була неправа", попросила вибачення в мережі.

Проте, шанувальники співачки виявилися в ній розчаровані і різко відповіли їй: «Коли, ви Регіна сказали, «що ти зробила, щоб тебе не били» ви сотні тисячі жінок зрадили. Вони може вже і хотіли вирватися з пекла домашнього насильства, але тут мудра Регіна каже, що напевно це вони самі винні і якщо попрацюють над собою, то все буде ок. Мужик ні до чого, від нього йти не потрібно!»

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак