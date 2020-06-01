Скандальная инициатива правительства относительно библиотек вызвала возмущение и критику среди экспертов и работников образования

Об этом говорится в заявлении, которое было обнародовано ГО «Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна», пишет Знай.

Далее приводим текст заявления без комментариев и каких-либо изменений:

Так к ГО «Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна» обратились работники библиотек относительно размещенного на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О библиотеках и библиотечном деле». В частности, специалисты библиотечного дела обратили внимание на то, что в проекте Закона отсутствует статья о деятельности специализированных библиотек, а именно библиотек для детей. По их мнению, это может привести к ликвидации или объединению большого количества именно детских учреждений.

Сегодня библиотеки остаются центром культуры и просвещения, особенно это касается сельской местности. Библиотеки для детей сегодня проводят различные мероприятия, направленные на развитие и обучение молодого поколения, помогают реализовать потенциал школьников и сотрудничают с различными организациями. Так, в частности, Общественное движение «Рідна країна» не один год занимается библиотеками. Об огромной работе детских библиотек, направленную на воспитание любви к родному краю, к родному городу, селу и знание его истории и современности известно широко за пределами библиотек. Не один год продолжается и активное сотрудничество «Рідної країни» и библиотек для детей в этом направлении.

Один из крупнейших и интереснейших проектов – конкурс детского творчества «Мечты об Украине: детский взгляд», инициированный Национальной библиотекой Украины для детей совместно с Фондом Николая Томенко «Рідна країна» в 2016 году. Конкурс получил большой резонанс, жюри было прислано 3476 творческих работ от почти 3 тыс. детей из всех областей Украины.

Поэтому Общественное движение «Рідна країна» обратилось к Министерству культуры и информационной политики Украины, чтобы при подготовке проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О библиотеках и библиотечном деле» они учли предложения работников библиотек и внесли соответствующие изменения в законопроект о гарантии деятельности специализированных библиотек, в частности библиотек для детей.

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