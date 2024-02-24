Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, чего ВСУ больше всего достигли на фронте за 2023 год и что было наибольшим разочарованием во время их наступательной кампании.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Основные ожидания, конечно, измерялись тем, как быстро мы освободим людей из-под оккупации и освободим эти территории, особенно на Юге. Когда этого не произошло, открылась другая сторона медали, стали оценивать, то есть это было неудачно. Надо сказать, что это украинское наступление не прошло так, как оно себе представлялось или прогнозировалось», - отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, расчет был на освобождение Юга с целью, во-первых, перерезать россиянам сухопутный коридор в Крым и дальше наносить удары по полуострову, и, во-вторых, вернуть себе серьезные экономические регионы в плане сельского хозяйства, вернуть порты, логистические возможности.

После провала этих планов, констатирует он, была критика со стороны западных медиа, Залужный тогда тоже признал в эссе The Economist, что все произошло не так. Тем не менее, подчеркивает эксперт, здесь открылась неожиданная вещь, на которую никто не ставил: проводя эту наступательную кампанию, ВСУ смогли наносить российским войскам такие потери, которые не давали возможность врагу аккумулировать ресурсы для того, чтобы вести в тот момент собственные наступательные действия.

«То есть они просели, они отсрочили собственную наступательную кампанию и эти потери – это фактически достижение. То есть минус в том, что мы не освободили территории, но плюс том, что врагу нанесли значительные потери. Это плюс в этой ситуации. И не дали им развернуть быстро собственную наступательную возможность на том же Юге», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Ус объяснил, что законопроект о мобилизации действительно нам нужен, потому что иначе мы слышим много неадекватных предложений.

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