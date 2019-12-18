Президент должен остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси (открытый по инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса), из-за которого вынужденно останавливаются отечественные энергопредприятия, и который угрожает энергобезопасности страны

Об этом говорится в обращениях местных советов к президенту Украины, пишет Обозреватель.

В частности, в обращении Мироновского совета отмечается, что растущий импорт российской электроэнергии разрушает отечественные энергопредприятия, которые вынуждены ограничивать производство электроэнергии и приостанавливать свою работу.

"Законодательные изменения открыли беспрепятственный и неограниченный доступ российской электроэнергии на национальный рынок Украины, и привели к замещению на рынке национальной тепловой генерации импортом. Рост доли импорта привел к изменению режимов работы энергоблоков ТЭС со стороны НЭК "Укрненерго", по командам диспетчеров состоялась разгрузка ТЭС, что существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", – говорится в обращении.

Так, в обращении отмечается, что Мироновская ТЭЦ уже сообщила о введении с 22 ноября 2019 года вынужденного простоя станций как единственной возможности для предотвращения полному прекращению их работы. Поскольку импорт российской электроэнергии привел к снижению уровня цен на электроэнергию, которое является критическим для ТЭС.

"Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед", которая является индикатором для остальных сегментов рынка, в отдельные дни текущего месяца снижалась до уровня 91 коп/кВт-ч, что в рыночных ценах на уголь делает производство электроэнергии на ТЭС убыточным", – отмечают депутаты Мироновского поселкового совета.

В обращении Нововолынского городского совета также сообщают, что импорт электроэнергии из РФ уже возрос до 15%, что привело к остановке энергопредприятий.

"Начали останавливаться украинские тепловые электростанции и угольные шахты, в связи с чем последние несут колоссальные убытки. Более того, угледобывающие предприятия не в состоянии выплачивать даже заработную плату", – отмечают депутаты.

Кроме того, в обращении отмечается, что принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" отменяет импорт электроэнергии по двусторонним договорам из России, однако возможность импорта электроэнергии из РФ на рынок "на сутки вперед" осталась (также сохраняется ничем не ограниченный импорт из Республики Беларусь).

"Мы предоставляем стране-агрессору дополнительные рычаги давления на Украину, используя энергетические факторы зависимости", – отметили депутаты Покровского городского совета. И призвали президента не допустить прекращения работы угледобывающих предприятий, а также запретить импорт электроэнергии из России и Республики Беларусь на все сегменты рынка электроэнергии Украины.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сут. Объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.