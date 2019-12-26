Стало известно, как украинцам будут начислять субсидии в текущем отопительном сезоне

Нюансы озвучил глава Кабмина Алексей Гончарук, передает Знай.

Премьер-министр успокоил украинцев и заявил, что в текущем отопительном сезоне отменять субсидии не будут.

Он также заверил граждан, что в бюджете достаточно денег на льготы и проблем с выплатами не ожидается.

"Тем, кому назначена субсидия, в течение этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, — они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - озвучил нюансы Алексей Гончарук.

По словам премьер-министра, в Кабинет министров поступило распоряжение разработать механизм, который позволит уменьшить цифры в платежках. Вероятно, это касается тарифа на отопление.

"Мы посмотрели… несправедливо, что люди получают большие платежки. Сегодня мы фактически дали инструмент местной власти, каким образом снизить платежки на тот процент, на сколько подешевел газ", - резюмировал глава Кабмина.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

В профильном министерстве также заявили, что первый перерасчет будет произведен в январе 2020 года. Сумма, которую пересчитают, зачислят в качестве оплаты будущих платежей.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

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