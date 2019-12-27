Добропольский городской совет (Днепропетровская обл.) обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить вынужденной остановки угледобывающих предприятий, из-за роста импорта электроэнергии из России, который был начат по инициативе главы Комитета ВР по энергетике Андрея Геруса.

Об этом говорится в обращении местных депутатов от 17 декабря, информирует Обозреватель.

"В ноябре импорт электроэнергии вырос в 3 раза и достиг 15% украинского рынка. В результате этого начали останавливаться отечественные тепловые электростанции и угольные шахты, в связи с чем последние несут колоссальные убытки. Более того, угледобывающие предприятия не в состоянии выплачивать даже заработную плату", - говорится в обращении местных депутатов.

Из-за этого бюджеты шахтерских городков, в том числе Доброполья, недополучают финансирование и не имеют возможности в полной мере финансировать содержание объектов социальной инфраструктуры.

"Направляя денежные средства из Украины, глава комитета Андрей Герус собственными руками начал убийственную компанию по уничтожению украинской энергетики и экономики", - говорится в обращении к Президенту.

Местные депутаты просят президента организовать личную встречу при участии глав областных государственных администраций для обсуждения проблем в угольной отрасли в целом и шахтерских городках в частности.

Напомним, аналогичные обращения к Президенту направили депутаты Троицкого сельсовета (Днепропетровская обл.), Мироновского (Донецкая обл.), Нововолынского (Волынская обл.) советов.

Как сообщалось ранее, коммерческий импорт электроэнергии из России впервые за 4 года стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуга народа", руководитель Комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект №2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок", в то время как поставки на рынок "на сутки вперед" оставили для России открытыми. Сегмент рынка “на сутки вперед” является ценообразующим для всего украинского рынка электроэнергии. Кроме того, законопроектом №2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по "по двусторонним договорам" и на "внутрисуточный рынок".