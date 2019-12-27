Зарплаты и социальные выплаты украинцы будут получать по-новому из-за решения чиновников
Как сообщает Politeka, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По словам чиновника, теперь украинцы смогут сами решать, на какую карточку будет приходить заработная плата, пенсия или социальная помощь.
Уточним, что подобной возможностью работники могли пользоваться и сейчас, но только де-факто. Предприниматели, как правило, могли не выполнять требования, поскольку смена банка для выплат усложняла начисление зарплаты. Сейчас же ситуацию закрепили на законодательном уровне.
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Кроме того, планируется запустить специальную «горячую линию», куда украинцы смогут жаловаться.
До этого стало известно, кто может рассчитывать на новый перерасчет пенсий в 2020 году. Об этом во время прямой линии рассказала замглавы Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Галина Мастюгина.
В частности, она решила сделать уточнение относительно того, кто из пенсионеров достигших 65-летнего возраста и имеющих 30-35 лет стажа, могут рассчитывать на перерасчет выплат.
Мастюгина подчеркнула, что в законодательстве есть следующий нюанс: размер выплат пенсионерам, которые имеют необходимое количество стажа, не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.
"Минимальная зарплата обычно меняется каждый год с 1 января, и тогда проводится соответствующий перерасчет пенсий. Однако стоит заметить, что этот пересчет осуществляется только неработающим пенсионерам, ведь работающим проводится другой перерасчет — по стажу и заработку", - добавила она.
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