Зарплаты и социальные выплаты украинцы будут получать по-новому из-за решения чиновников

Как сообщает Politeka, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам чиновника, теперь украинцы смогут сами решать, на какую карточку будет приходить заработная плата, пенсия или социальная помощь.

Уточним, что подобной возможностью работники могли пользоваться и сейчас, но только де-факто. Предприниматели, как правило, могли не выполнять требования, поскольку смена банка для выплат усложняла начисление зарплаты. Сейчас же ситуацию закрепили на законодательном уровне.

Кроме того, планируется запустить специальную «горячую линию», куда украинцы смогут жаловаться.

До этого стало известно, кто может рассчитывать на новый перерасчет пенсий в 2020 году. Об этом во время прямой линии рассказала замглавы Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Галина Мастюгина.

В частности, она решила сделать уточнение относительно того, кто из пенсионеров достигших 65-летнего возраста и имеющих 30-35 лет стажа, могут рассчитывать на перерасчет выплат.

Мастюгина подчеркнула, что в законодательстве есть следующий нюанс: размер выплат пенсионерам, которые имеют необходимое количество стажа, не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.

"Минимальная зарплата обычно меняется каждый год с 1 января, и тогда проводится соответствующий перерасчет пенсий. Однако стоит заметить, что этот пересчет осуществляется только неработающим пенсионерам, ведь работающим проводится другой перерасчет — по стажу и заработку", - добавила она.

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