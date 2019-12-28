Правительство утвердило новые правила, касающиеся горячего водоснабжения, но аналогично этой же модели, в скором времени будет производиться оплата и за другие коммунальные услуги

Впервые в Кабмине подробно прописали, за что и кому должны платить украинцы, передает "24 канал". А также обозначили алгоритм действий, что делать если услуга не предоставлена в полной мере и как добиться перерасчета.

Итак, новые правила:

•температура горячей воды должна быть не ниже 50 градусов Цельсия и не выше 75. Если потребителю удасться доказать, что температура воды в его кране не вписывается в рамки (а, как правило, она ниже), то будет платить как за холодную.

• Правительство унормировало снятие контрольных показателей с приборов учета.

• Жители многоэтажек смогут получать услуги как "в квартиру", так и "на входе в дом". Но если общедомовой счетчик зафиксирует, что услуга качественная, а по дороге в квартиру что-то пойдет не так, претензии будут к организации, обслуживающей внутридомовые сети.

Что касается контроля качества услуг, то здесь начинаются проблемы. По словам экспертов из Ассоциации управляющих недвижимостью, тотальный контроль - идея хорошая, но утопическая. Такое доступно только менеджерам, которые решают проблему всего дома, но за отдельную плату.

Коммунальщики уверены, что новые правила оказания услуг только осложнят учет.

В частности, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин сообщил, что только за отопление в платежках будет три строки: отдельная плата за поставку тепловой энергии, за абонентское обслуживание и взнос на обслуживание прибора учета. За дополнительный контроль - будет и четвертая строка.

К слову, вид договора с "Киевтеплоэнерго" киевляне должны выбрать до 1 мая. Чтобы выбрать "коллективный" нужно создать ОСМД. В этом случае не надо платить абонплату поставщику.

Ранее мы сообщали, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев не вырастет, а цены в платежках уменьшатся.

В ответ на это нардеп Александр Дубинский заявил, что обещание Гончарука снизить тарифы на отопление для бытовых потребителей – просто игра на публику.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.